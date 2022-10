Sbanda e resta in bilico con l'auto sul ciglio della strada: schianto da brividi, paura per un uomo

JESI – Momenti di paura nel pomeriggio, attorno alle 18,30, in via San Marcello. Un 74enne ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito fuori strada, restando in bilico a margine della carreggiata. L'auto per un soffio non si è ribaltata, così il conducente è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti il 118 con la Croce Verde di Jesi, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo ha ricevuto assistenza, ma poi ha preferito non ricorrere alle cure dell'ospedale.