Incidente a Jesi, travolto da una moto con in sella due ragazzi in viale della Vittoria: grave un uomo

JESI - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, in prognosi riservata, un uomo di 54 anni travolto da una moto ieri sera lungo il viale della Vittoria. In sella al motociclo c’erano due giovani, rimasti illesi. Lo schianto è avvenuto attorno alle 21,30 nei pressi della gelateria Ciro & Pio. I due ragazzi si sono fermati, subito sono stati attivati i soccorsi.

Sul posto la Croce Verde di Jesi

Quando sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Verde di Jesi, il pedone giaceva in mezzo alla strada, gravemente ferito e privo di sensi: è stato necessario intubarlo, poi è stato trasferito al pronto soccorso di Jesi per essere stabilizzato, quindi all’ospedale di Torrette. Ha riportato un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente si è portata una volante del Commissariato di Jesi che indaga.