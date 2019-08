Contagiato dalla febbre Dengue: scatta disinfestazione anti zanzare nella zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Torna da un viaggio all'estaero e si scopre affetto dalla febbre Dengue: scatta la disinfestazione antizanzare in tutta la zona per evitare il contagio.E' succeso a Jesi, dove un uomo residente in città ha accusato i primi sintomi dopo essere tronato da un viaggio all'estero. Le sue condizioni non sono preoccupanti ed anzi paiono in netto miglioramente, ma la sua malattia ha fatto scattare un'operazione anti contagio con la difenstazione anti zanzare, che possono esserne il veicolo. Il Comune ha emesso l'apposita ordinanza, valida per un raggio di 200 metri intorno alla casa del malato, tra viale Trieste, viale XXIV Maggio, piazzale San Savino e Porta Valle. L'operazione sarà portata a termine in due notti da una ditta specializzata.