PESARO - Alle 8 del mattino la disinfestazione contro il caso di dengue segnalato nel quartiere Pantano era già conclusa. I mezzi e gli uomini dell’Aspes si erano attivati prima dell’alba e sono andati avanti fino al completamento della bonifica in tutta la zona che prevedeva un intervento di profilassi contro la zanzara tigre.

Non solo. A livello precauzionale, invece di muoversi nel raggio di circa 200 metri partendo dall’abitazione del soggetto, l’operazione si è allargata a 300 metri, giusto per offrire maggiore tranquillità ai residenti del quartieri che si erano allarmati dopo l’ordinanza emessa dal Comune di Pesaro nella giornata di venerdì. L’operazione di disinfestazione è scattata dopo che l’uomo, rientrato dall’Argentina, ha contratto la dengue a causa di una puntura di una zanzara, ma sta bene e al momento è in “quarantena” a casa sua. Si tratta pertanto di un caso importato e non autoctono, come la maggior parte di casi di dengue che sono stati segnalati negli ultimi tempi in Italia. Il virus dengue è trasmesso da diversi tipi di zanzare e si è diffuso fortemente in tutto il mondo. Tra i sintomi la febbre accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre. La profilassi messa a punto per Pantano ha seguito le indicazioni messe a punto del ministro Schillaci e inoltrate alle Regioni sulle modalità per la prevenzione delle Arbovirosi, ossia delle malattie trasmissibili attraverso la puntura della Aedes Albopictus-zanzara tigre. Le strade interessate dall’operazione di bonifica sono state le seguenti: Via Campo sportivo Benelli, parco Trulla, via Belgioioso, via Benedetto Croce, via Bonomi, via Campo Sportivo, via Carrara, via Ceccarelli, via Dandolo, via Gallucci, via Giolitti, via Grazioli, via Lanza, via Mancini, via Martini, via Minghetti, via Morini, via Nievo, via Nitti, via Pantano, via Pellico, via Poma, via Salandra, via Tombesi, via Trometta e via Zanardelli.