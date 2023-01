TERAMO - Contagiata dalla Dengue, la malattia tropicale che si diffonde tramite la puntura delle zanzare Aedes. Ad essere stata colpita dal virus è un’insegnante che vive a Teramo. La donna, traduttrice e impegnata da sempre nel sociale, è l’italo-venezuelana Renata de Ruggeriis che racconta: «Ho avuto la febbre è stata altissima e dolori alle ossa strazianti».

Non a caso viene detta la febbre spacca-ossa. La donna era andata in Venezuela per riaccompagnare la madre in un viaggio lampo con numerosi scali tra il 4 e 12 gennaio. «Ho dormito quattro notti a Maracaibo, dove sono stata punta dalle zanzare tra il 6 e il 7 gennaio, evidentemente è stato lì che ho preso il contagio». Grazie agli accertamenti compiuti dall’equipe del dottor Cretara e alla conferma del laboratorio Izs, l’insegnante ha scoperto di aver contratto la Dengue. I sintomi erano la forte febbre che non scendeva ed un esantema su tutto il corpo.