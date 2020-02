Erogatori d’acqua in arrivo in 167 scuole. Invito ai ragazzi: «Bevete dal rubinetto»

JESI - Viva Servizi Spa, Ata Rifiuti e ATO2 Marche Centro-Ancona insieme per l’iniziativa “Acqua Libera Tutti”. Obiettivo, fornire erogatori d’acqua potabile dalla rete idrica a 167 scuole (105 primarie, 67 secondarie di primo grado) di 43 Comuni, all’insegna della spinta al consumo dal rubinetto e alla riduzione dell’utilizzo di bottiglie di plastica. Potenzialmente raggiungibili dal progetto 9 mila studenti e studentesse. Spiega Chiara Sciascia, presidente di Viva Servizi: «Ci uniamo per favorire il consumo di acqua di ottima qualità dalla rete idrica, facendo meno ricorso a bottiglie mono uso e diminuendo la produzione di rifiuti».

Approva il presidente ATO2, Sauro Ragni: «Si porta nelle scuole l’importanza della risorsa idrica e la sua qualità nel territorio». Aggiunge il presidente Ata Luigi Cerioni: «La riduzione dei rifiuti è tema per il quale i giovani hanno grande interesse». Si partirà con le prime scuole quest’anno, per poi proseguire nel prossimo. «Verrà proposta in comodato gratuito la dotazione e l’installazione di un erogatore di rete idrica- dice il direttore di Viva Servizi, Moreno Clementi- apparecchiature molto semplici da utilizzare, non ci saranno costi aggiuntivi di manutenzione. Unica spesa, 10-15 euro l’anno, per la sostituzione della cartuccia di carboni attivi di cui è dotato l’erogatore per ridurre ulteriormente la minima percentuale di cloro prevista per legge nelle reti di acquedotto. Il messaggio ambientale vorremmo passasse dai ragazzi alle famiglie».

Massimiliano Cenerini, direttore ATO2 e, pro-tempore, dell’Ata: «Un progetto coordinato con le scuole di questo ambito di riferimento e trasversale fra enti e autorità che si occupano di acqua e rifiuti dà garanzia di essere più efficace rispetto a iniziative spot». Matteo Giantomassi, responsabile comunicazione Ata: «L’Italia è, per consumo di acqua in bottiglia, prima in Europa e seconda al mondo, con un utilizzo di 10-12 miliardi di bottiglie di plastica, materiale di cui è particolarmente complicato il riciclaggio, ogni anno. Chiara l’importanza di sensibilizzare».

