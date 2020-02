Allarme coronavirus, venditore ambulante abusivo di mascherine fermato: erano quelle per imbiancare

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia ha intercettato ieri, 25 febbraio, presso il ponte di Rialto, un venditore ambulante di mascherine per la protezione di bocca e naso dal coronavirus. Sottoposto a controllo, l'uomo di nazionalità bengalese non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione alla vendita in forma ambulante.

Inoltre, gli articoli offerti erano delle mascherine antipolvere normalmente utilizzate durante i lavori di ristrutturazione e imbiancatura di immobili, di produzione cinese. Le 40 maschere che aveva al seguito sono state sequestrate e nei confronti del venditore è stato elevato un verbale con pesanti sanzioni amministrative.

