Personale e 200 clienti senza mascherina: discoteca chiusa e maximulta per il buttafuori non in regola

JESI - Norme anti Covid ignorate: multa e chiusura di 5 giorni per un locale di Jesi, titolare multato anche per il buttafuori irregolare. Si tratta della discoteca Noir dove, durante un controllo di sabato scorso, la Polizia ha accertato che nessuno dei circa 200 clienti e del personale indossava la mascherina. Al titolare è stata notificata la chiusura di 5 giorni e la multa da 400 euro. Ma i guai non si fermano qui: gli agenti hanno anche accertato che l'addetto alla sicurezza all'ingresso non era iscritto all'apposito albo: lui e il titolare dovranno pagare una multa di 1.600 euro ciascuno.

