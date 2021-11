Lo pedinano da giorni e gli trovano la cocaina in auto e più di un chilo da hashish a casa: pusher in manette

CIVITANOVA - Lo pedinavano da giorni e ci avevano visto giusto: arrestato per spaccio ai carabinieri di Civitanova un 30enne macedone trovato con un cospicuo quantitativo di cocaina e hashish. Fermato per un controllo, l'uomo nascondeva nel bagagliaio dell'auto complessivamente 175 grammi di cocaina, suddivisi in diversi involucri. Gli investigatori hanno deciso di estendere la perquisizione presso due distinte abitazioni nel centro di Civitanova: nel primo appartamento i militari hanno recuperato ulteriori due dosi di cocaina per un totale di cinque grammi ed un bilancino elettronico di precisione, mentre, nella cantina dell’altro condominio sono stati invece trovati otto panetti di hashish per un peso complessivo di chilogrammi 1,200, insieme ad un’altra bilancia di precisione e la somma contante di 340 euro.