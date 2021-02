Contagiato monsignor Rocconi. «È in buone condizioni». Il vescovo di Jesi lavora in isolamento in Curia

JESI - Positivo al Covid il vescovo di Jesi don Gerardo Rocconi. A dare la notizia è la Diocesi, annunciando che il Vescovo non potrà dunque, oggi e nei prossimi giorni, prendere parte alle previste celebrazioni religiose in presenza che erano in calendario. Don Rocconi in ogni caso sta bene. Non presenta infatti sintomi particolari e sta continuando a lavorare dalla sua abitazione, dove si è posto in isolamento. La positività è emersa a seguito di un controllo volontario al quale don Rocconi si è sottoposto negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE:

Cinque sacerdoti contagiati e uno finisce all’ospedale. Tampone negativo per il vescovo emerito Vecerrica



Il primo riscontro del tampone antigenico effettuato lunedì scorso è stato successivamente confermato dal molecolare e di conseguenza la guida della Diocesi jesina si è immediatamente posto in quarantena, proseguendo comunque, sia pur a distanza, la quotidiana attività pastorale. «Il vescovo don Gerardo Rocconi non potrà partecipare alle due celebrazioni in programma per oggi 11 febbraio- è la comunicazione diocesana- in quanto positivo al Covid. La Santa Messa delle 10 nella chiesa di Pantiere dedicata alla Madonna di Lourdes di cui ricorre la memoria sarà celebrata solo dal parroco don Paolo Ravasi.

La Messa delle 16 in ospedale per la Giornata Mondiale del Malato sarà celebrata dal cappellano don Gerardo Diglio. Il Vescovo dalla sua abitazione continua l’attività pastorale in quanto le sue condizioni di salute sono buone». Don Rocconi, 71 anni, è stato eletto alla sede vescovile di Jesi nel 2006 ed è da allora la guida della Diocesi.

Fra le celebrazioni alle quali non potrà presenziare ci sono anche le prossime Cresime che sono in previsione alla Parrocchia cittadina del Divino Amore (zona via Roma). Sarà di conseguenza in via eccezionale il parroco don Paolo Ravasi, su delega del Vescovo come per questi casi, a presiedere alle cerimonie di celebrazione del sacramento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA