Caldaia esplosa: ancora gravissimo ​l'operaio Impianto sotto sequestro

JESI - Sono ancora gravissime le condizioni di Giuliano C., il 50enne dipendente della CoopService di Reggio Emilia ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione delle caldaie della Asur,dell’impianto termico dell’ospedale Urbani.Sull’incidente – avvenuto nei locali della centrale termica di via dell’Agraria martedì mattina – stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Jesi intervenuti sul posto con il comandante Cristian Lupidi insieme ai Vigili del fuoco di Ancona e Jesi e ai tecnici del Servizio prevenzione sicurezza ambiente di lavoro (Spsal) della Asur. Le indagini proseguono per accertare se alla base dello scoppio vi sia stato un difetto della caldaia o un errore umano. Intanto, la caldaia da cui è partita l’esplosione e il coperchio del bruciatore che nella deflagrazione è saltato travolgendo l’operaio, sono stati sequestrati come disposto dal pm.