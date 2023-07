Jesi, cade in una scarpata di tre metri mentre è in bici: ciclista in gravi condizioni

JESI - Attimi di paura a Jesi questa mattina (28 luglio) intorno alle 9. Un uomo stava viaggiando in bicicletta lungo via della Barchetta quando, per cause da definire, è finito in una scarpata profonda tre metri.

LEGGI ANCHE: Tolentino, tenta il suicidio: lo salvano i Carabinieri. La segnalazione decisiva da parte di alcuni ragazzi

Il trasporto in ospedale

Sul posto gli operatori del 118 insieme ai vigili del fuoco per il recupero dell'uomo ed il successivo trasporto in ospedale. L'uomo è in gravi condizioni