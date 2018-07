Sbalzato dalla bici mentre pedala sul sentiero Soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La bicicletta lo disarciona e sbatte violentemente in terra. Paura per un ciclista 46enne di Jesi che stava percorrendo alcuni sentieri sterrati sul monte Penna, versante Umbro, insieme ad alcuni amici. È intervenuta l’eliambulanza Icaro 2 per l’immediato trasporto al presidio ospedaliero di Branca. Le sue condizioni sono da codice giallo. Dunque, al momento, non sembra essere in pericolo di vita. Sospetta frattura al bacino, per questo ha trascorso la notte in osservazione al pronto soccorso. Ieri verso le 13 si è verificato un incidente sul monte Penna in Umbria. Il ciclista jesino ha deciso di trascorrere la bella giornata di sole in sella alla sua bici insieme a un gruppo di appassionati e amici. Non avrebbe resistito alla tentazione di lanciare la bicicletta su un sentiero sterrato. A un certo punto, però, ha perso il controllo del mezzo ed è stato letteralmente disarcionato. Un volo di alcuni metri che lo ha fatto sbattere violentemente al suolo, continuando a scivolare per inerzia.