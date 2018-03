In azione la banda hi tech Il negozio viene svaligiato di pc, tablet e telefonini

JESI - Ladri hi-tech fanno razzia da “Computer World”, in via Guerri. Il furto è stato messo a segno tra sabato e ieri, verso le 3. In azione con ogni probabilità una banda ben organizzata che conosceva il luogo e sapeva come colpire. I banditi hanno spostato le telecamere all’ingresso per impedire la registrazione, poi hanno divelto la porta principale e all’interno hanno trafugato cellulari, tablet, pc e assegni circolari, oltre a 400 euro di fondocassa. Ammonterebbe a 15.000 euro il danno stimato. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero aperti un passaggio nella parte retrostante l’edificio, tagliando parte della recinzione di confine con la ex sede della “Se.Ba”. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Lunedì 19 Marzo 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 06:35