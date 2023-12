JESI - Non ce l’ha fatta Aldo Carlin, il settantottenne rimasto ustionato mentre accendeva il camino. Aldo è morto quarantotto ore dopo, all’ospedale di Torrette, dove era ricoverato da martedì sera in Terapia intensiva. Era il papà di Omar Carlin, finito spesso in tv, a “Chi l’ha visto?”, per la scomparsa dell’amica Andreea Rabciuc.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Jesi, fiamme dal camino, ustionato un anziano e intossicata la moglie: entrambi all'ospedale

Martedì Aldo si trovava nella sua abitazione, poco fuori il centro di Jesi, in via Bellavista, quando verso le 19 un gesto quotidiano, come quello di accendere il camino, si è rivelato fatale. Ad averlo tradito è stato un ritorno di fiamma. La moglie Rosalba ha tentato di fare il possibile per salvarlo. Allertati i soccorsi, per entrambi è scattata la corsa in ospedale: al pronto soccorso locale per accertamenti Rosanna; a Torrette in codice rosso Aldo, che è stato intubato. Aldo lascia la moglie, due figli e i nipoti. Oggi i funerali, alle 16 alla Chiesa Regina della Pace.