L'Anas inaugura in anticipo la rampa salva-code sulla statale 76 dove un camion aveva danneggiato il ponte

JESI - L'Anas ha aperto oggi al traffico, in anticipo sui tempi previsti, la rampa provvisoria sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) in corrispondenza dello svincolo di Jesi Est, dove lo scorso 19 giugno un mezzo pesante ha danneggiato un sottopasso, rendendo necessaria la chiusura della strada.

La rampa consente al traffico in direzione Ancona di uscire e rientrare contestualmente in corrispondenza dello stesso svincolo, eliminando quindi la deviazione di oltre 10 chilometri sulla viabilità locale e nel centro abitato di Jesi. Al contempo proseguono da parte dei tecnici Anas tutte le attività necessarie alla progettazione dei lavori di ripristino del sottopasso danneggiato che, a causa dei danni strutturali subiti, dovrà essere demolito e ricostruito. La durata dei lavori è al momento stimata in circa sei mesi. Una volta ripristinata la normale circolazione, la rampa sarà smantellata.

