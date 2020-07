Ancona, schianto auto-scooter sulla provinciale del Conero. Una ragazza soccorsa dall'eliambulanza

ANCONA - Grave incidente sulla provinciale del Conero dove una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferita. Non è in pericolo di vita ma preoccupano le condizioni per una gamba. L'incidente poco prima delle 10 all'altezza della Capannaccia. Sono entrate in collisione uno scooter, su cui viaggiava la ragazza, e un'auto che viaggiava in direzione opposta. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l'automedica, l'eliambulanza e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona in codice rosso. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i carabinieri per aiutare la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA