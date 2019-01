Sorpreso con addosso hashish ​e mille euro in contanti: 50enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Un po’ di droga e tanti soldi, jesino 50enne pizzicato dai carabinieri. La scorsa notte una pattuglia ha controllato due persone alla guida del proprio veicolo. Insospettiti degli atteggiamenti degli occupanti, i carabinieri procedevano ad un approfondito controllo delle persone e del veicolo, rinvenendo circa 5 grammi di hashish avvolti nel cellophane e frammenti di marijuana. Oltre alla sostanza venivano trovati in possesso di diverse banconote di piccolo taglio, per una somma totale di circa 1.000 euro, e di arnesi atti al confezionamento e alla preparazione per lo spaccio.