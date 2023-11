FILOTTRANO Purtroppo Sante Brunori non ce l’ha fatta. Il pensionato 72enne di Filottrano che era rimasto vittima di un investimento martedì scorso mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa è deceduto ieri a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Martedì Brunori era uscito a piedi di casa per comprare della frutta nel vicino discount intorno alle 16 è stato falciato dall’automobile condotta da una donna mentre rientrava nella sua abitazione. Brunori era nato il 3 novembre 1951 e si era trasferito da Jesi a Filottrano nel 1979 quando si era unito in matrimonio con la moglie Maria Grazia Zenobi. A Filottrano conduceva una vita serena ed appartata ma era conosciuto da molte persone. L’investimento mortale è avvenuto in via Tornazzano; era subito stato dato l’allarme al 112 e sul posto era intervenuto il 118 con l’ambulanza infermieristica di Filottrano e l’automedica. I soccorritori hanno immediatamente constatato le gravissime condizioni del 72enne ed hanno subito richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Brunori, che non ha più ripreso conoscenza e ha riportato fratture in più punti del corpo, in particolare al costato e al bacino e diverse lesioni interne, è stato intubato e portato in volo a Torrette in condizioni molto critiche e ieri purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause esatte dell’investimento. Brunori stava tornando a casa con una cassetta di mele quando l’auto l’ha centrato in pieno. Nell’urto è stato sbalzato sull’asfalto. Ha battuto violentemente la testa, ha perso i sensi e non ha più ripreso conoscenza. Una delle ipotesi è che la donna alla guida dell’auto sia stata infastidita dal riflesso del sole che le avrebbe impedito di notare l’uomo in mezzo alla strada ma alla ricostruzione esatta dell’incidente stanno ancora lavorando le forze dell’ordine.





APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Terrore a Filottrano: l'auto investe sulle strisce una mamma e trascina per metri ​il passeggino con un bimbo di 4 mesi