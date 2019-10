Insulti razzisti alla ragazza davanti a un supermercato Scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «Mi fa schifo ‘sta gente, torna al paese tuo». La frase offensiva è stata rivolta da un clochard 67enne, di origini campane a una ragazza marocchina di 19 anni, davanti ad un supermercato a Falconara.Il senzatetto non si è fatto alcuno scrupolo nell’offendere la ragazza davanti ai carabinieri che in quel momento lo stavano identificando visto che il 67enne aveva molestato alcuni clienti del supermercato non ricevendo alcuna offerta dai passanti. L’episodio è avvenuto l’altra sera, verso le 20 nella zona di via Fratelli Rosselli. Mentre sul marciapiede della via erano in corso le operazioni di identificazione, ad un certo punto il clochard si rivolgeva verso una donna di origine marocchina, colpevole solo di essersi trovata a passare di lì in quel momento, esclamando a voce alta: “Io li schifo a ‘sta gente, torna al paese tuo».Reazione compostissima da parte della donna, una giovanissima 19enne marocchina residente in zona, che ha chiesto ai militari quali provvedimenti sarebbero stati intrapresi a fronte di un atto così forte ed immotivato. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e denunciato d’ufficio per il reato di molestie aggravate dalla discriminazione razziale con contestuale proposta di foglio di via dal Comune di Falconara per una durata di tre anni. Alla donna sono arrivate le sole scuse dei Carabinieri, imbarazzati per aver assistito ad un comportamento tanto riprovevole.