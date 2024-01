Incidente in A14 a Senigallia, schianto tra due auto e un Tir: ferito estratto dalle lamiere, coda fino a 2 Km

SENIGALLIA - Incidente in A14 all'altezza di Senigallia. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 20 lungo l’autostrada A14 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e un mezzo pesante.

Sul posto il 118, vigili del fuoco e la polizia autostradale

Il fatto è avvenuto al Km 195 direzione nord. La squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha estratto una persona dall’auto, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto anche il personale della Società Autostrade e la Polizia Autostradale. La strada non è stata bloccata ma ha subito forti rallentamenti facendo accumulare un paio di km di coda