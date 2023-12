FILOTTRANO - Notte brava a Filottrano, va fuoco un cassonetto: si indaga per incendio doloso. Il rogo è divampato nella serata di Santo Stefano in un press container di via dell’Industria, nel parcheggio del Coal. Le fiamme hanno avvolto il grosso compattatore di rifiuti, impegnando per diverse ore i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Osimo nello spegnimento. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, utili alle indagini: non si esclude il dolo. Nella stessa notte del 26 dicembre in molti hanno lamentato nei social il ripetersi fastidioso di botti, probabilmente petardi. Non c’è pace dunque per Filottrano, che dopo il blitz alla casetta dei libri ai giardini pubblici e a quella natalizia in centro, sembra essere finita ancora nel mirino dei vandali.

