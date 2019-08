Summer Carnival fa il pieno di allegria. Giovani e non solo in migliaia in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Migliaia di persone per la terza edizione del Summer Carnival, la manifestazione organizzata dal Comune di Falconara in collaborazione con gli operatori della spiaggia. Gli stabilimenti balneari si sono sfidati con i gruppi mascherati di bagnanti. La giuria ha proclamato vincitore “L’ospedale più pazzo del mondo” dei Bagni Dany, al secondo posto “Grease” dello stabilimento Marcello e Walter e al terzo “Pinocchio” del Windsurf. Menzione speciale per il gruppo “Mamma mia” dei Bagni Abbronzatissima.