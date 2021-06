Gianni Morandi, ecco "L'allegria": la nuova hit estiva scritta da Jovanotti

E' stato presentato oggi, tramite i social dei due artisti, un brano di Gianni Morandi scritto da Lorenzo Jovanotti, il nuovo singolo è stato lanciato in anteprima a partire dalle 15 di oggi su RTL 102.5 e sarà il primo pezzo in rotazione all'inizio di ogni programma della prima radiovisione italiana fino a sabato 12 giugno. L'inedito si chiama "L'Allegria" sembra destinato a diventare una hit estiva che ci terrà compagnia per tutta la bella stagione. Non si tratta del primo “incontro” tra i due artisti che sono da tantissimo tempo in buoni rapporti, al punto che Morandi è stato ospite del Jova Beach Party 2019.

L'annuncio tramite i social

Il nuovo pezzo è stato annunciato sui social con toni entusiasmanti dal cantautore toscano Lorenzo Jovanotti che ha invitato i fan a “tenersi forte”: «Ora siamo qui a mettere a punto gli ultimissimi dettagli per essere fuori tra poche ore» aveva detto ieri annunciando il pezzo che oggi è stato presentato in radio. La canzone l’ha scritta Jovanotti ed è stata prodotta insieme a Rick Rubin, nel post è rivelato anche il retroscena della nascita del brano: venuto fuori da una session fatta prima del lockdow e rimasto chiuso in un hard disc fino a oggi.

