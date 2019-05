Il commercio piange Giovanni: domani mattina l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa di Giovanni Serritelli, morto ieri a 63 anni. Una grave malattia ha spento il suo inconfondibile sorriso. Ha continuato a sfoggiarlo fino agli ultimi giorni, cercando di fare forza alla famiglia e ai numerosi amici, poi però la malattia ha avuto il sopravvento. E’ morto ieri nella sua casa di via del Grottino, circondato dall’affetto dei suoi cari. Per tanti anni Giovanni Serritelli, insieme alla moglie Catia, aveva gestito una bottega di generi alimentari nella frazione del Vallone, poi un supermercato a Falconara e attualmente un supermercato, Il “Si con te”, a Montemarciano.E’ sempre stato un grande lavoratore, come in molti ieri hanno ricordato. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del Vallone domani alle 10. Giovanni Serritelli lascia la moglie Catia e figli Diego e Sara e tutta la sua numerosa e stimata famiglia, molto conosciuta a Senigallia. Proprio gli amici del Vallone ieri gli hanno voluto dedicare una lettera. «Gli amici ti ricorderanno sempre come un grande marito, un padre affettuoso, un lavoratore infaticabile e un amico sincero – hanno scritto - La tua saggezza, i tuoi sorrisi e le giornate di festa passate insieme ci mancheranno tantissimo. Grazie per averci fatto condividere con te il ritorno nella tua amata Tricarico, ma soprattutto grazie Giovanni per l’amicizia che ci hai donato». Tre le comunità in lutto per la sua scomparsa. Da Senigallia a Falconara, passando per Montemarciano. In molti avevano avuto modo negli anni di apprezzare le sue doti di commerciante. Ci sapeva fare con i clienti, sempre gentile e garbato, sorridente e disponibile. Così l’hanno ricordato in tanti ieri, apprezzandone anche la serietà ed affidabilità e il fatto che fosse un grande lavoratore. «Il nostro abbraccio va a tua moglie Catia, ai tuoi figli Diego e Sara – proseguono nella lettera gli amici del Vallone - e a tutta la tua grande famiglia». Molti i messaggi e le dimostrazioni di affetto ricevute ieri dai parenti, che hanno trovato conforto nella vicinanza di quanti hanno voluto bene al commerciante. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria di Borgo Bicchia in via dell’Artigianato 15. Oggi chi vorrà potrà recarsi a rendergli un ultimo omaggio poi, domani mattina, la cerimonia funebre.