Molestie a Greta Beccaglia fuori dallo stadio, chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Serrani

CHIARAVALLE Ancona problemi per Andrea Serrani. Nessuna bravata o «gesto di stizza o goliardia per la sconfitta»: la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per il 45enne ristoratore di Chiaravalle che, lo scorso 27 novembre, importunò la giornalista Greta Beccaglia mentre era in diretta Tv all’esterno dello stadio di Empoli al termine della partita di calcio Empoli-Fiorentina.

C'è un altro indagato (già colpito da Daspo)

Greta Beccaglia , 27 anni, difesa dall’avvocato Leonardo Masi, si costituirà parte civile nell’eventuale processo. Oltre ad Andrea Serrani nell’inchiesta c'è un altro indagato. Si tratta di un tifoso locale di 45 anni che avrebbe importunato verbalmente Greta Baccaglia. Identificato grazie al circuito di telecamere interne dello stadio, per lui è scattato il Daspo per due anni.