Giornalista molestata fuori dallo stadio: un anno e mezzo al tifoso. Pena sospesa, ma con corsi di recupero e risarcimento

CHIARAVALLE - All'uscita dello stadio, aveva visibilmente palpeggiato una gionalista impegnata in una diretta tv: oggi è arrivata la sentenza per Andrea Serrani, ristoratore di Chiaravalle, condannato ad un anno e 6 mesi per violenza sessuale.

È questa la condanna inflitta al termine del giudizio in rito abbreviato ad Andrea Serrani, accusato di avere molestato la giornalista Greta Beccaglia all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli, la sera del 27 novembre 2021, mentre la reporter era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola però alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero.

Il risarcimento

Serrani dovrà anche risarcire la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi sono stati stabiliti anche a favore dell'Ordine nazionale dei giornalisti e all'Associazione della stampa nazionale e toscana.