ANCONA Lo step successivo alla composizione della giunta è l’abbinamento con le deleghe. Le principali sembrerebbero essere ormai acquisite, ma il sindaco Daniele Silvetti starebbe ragionando sul conferimento di alcune specifiche ai consiglieri eletti. Ad esempio, in casa Fratelli d’Italia, la consigliera Patrizia Serangeli, in ballottaggio fino a qualche giorno fa con la collega di partito Orlanda Latini per un posto in giunta, sarebbe in odore di delega alla Disabilità. Un modo, questo, per dare spessore anche all’incarico di quei consiglieri che, nonostante il bottino di voti conquistato, non hanno raggiunto il traguardo dell’assessorato.

Le novità

Un altro elemento di novità, rispetto alla precedente amministrazione, è la ricostituzione delle consulte che potrebbero avvalersi di figure prettamente tecniche, quale valore aggiunto all’azione di governo. Uno dei nomi in pole sarebbe quello dell’ex revisore dei conti del Comune di Ancona, Carlo Raccosta. Quello delle consulte è stato un tema che Silvetti ha affrontato anche durante la campagna elettorale. Uno degli ambiti in cui questo tipo di approccio è maggiormente richiesto è nell’ambito delle politiche per il commercio. L’apposita consulta, con la partecipazione dei referenti delle quattro associazioni di categoria, esisteva ai tempi della giunta Gramillano. Poi con l’avvento della Mancinelli è stata azzerata. E adesso, nel segno della discontinuità, si dovrebbe tornare ad operare in tal senso. Anche in un’ottica, sempre manifestata in campagna elettorale, di maggior coinvolgimento e ascolto degli stakeholder della città.

Le deleghe

Alcune deleghe assessorili della giunta Silvetti sono totalmente nuove. Come, ad esempio, quelle affidate al più giovane assessore (il più giovane mai incaricato nella storia di Ancona) della squadra del centrodestra: il 22enne Marco Battino. A lui, infatti, oltre alle Politiche giovanili, andranno altre deleghe specifiche del tutto inedite: Università, Start up ed Economia giovanile. Non ultima quella al Volontariato civico. Tornando, invece, a quelle più consuete rimarrebbe solo qualche ultima rifinitura. Lo Sport, ad esempio. Sembrerebbe Orlanda Latini la più vicina a ricoprire anche questa delega, oltre alle Politiche per la famiglia. Ma Silvetti si è riservato la possibilità di effettuare gli ultimi ritocchi anche al fotofinish. Fermo restando che la composizione della giunta, con tanto di deleghe, dovrà essere annunciata dal sindaco stesso durante il primo consiglio comunale dell’era Silvetti fissato per lunedì prossimo alle 14,30. Nel corso della seduta si procederà alla elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio. Successivamente si terrà il giuramento del sindaco e poi le comunicazioni del primo cittadino in ordine alla nomina della giunta comunale.

La composizione

L’ultima casella ad essere stata sistemata è quella dell’assessorato alla Cultura. Dopo una serie di incontri e riflessioni, Silvetti si sarebbe indirizzato verso la figura di Arianna Trifogli: gallerista e promoter culturale, figlia di Alfredo Trifogli, il sindaco del terremoto. Sarebbe lei la quarta donna a completare il poker rosa composto dalle avvocatesse Manuela Caucci (Servizi sociali) e Antonella Andreoli (Personale), e Orlanda Latini (Politiche per la famiglia) in quota Fratelli d’Italia che così inanella tre assessorati con Giovanni Zinni (Bilancio) e Angelo Eliantonio (Turismo e Attività produttive). Il partito della Meloni mette a segno anche la casella della presidenza dell’aula con Francesco Bastianelli. A Forza Italia, invece, un assessore: Daniele Berardinelli (Urbanistica). E la civica Ancona Protagonista, oltre alla Caucci, nomina Stefano Tombolini ai Lavori pubblici. Chiude la squadra Marco Battino.