Perdono il sentiero per ritornare indientro: salvati dalla taskforce in località Vallemontagna

GENGA - I vigili del fuoco hanno salvato un gruppo di ragazzi che si è perso durante un'escursione in località Vallemontagna nel comune di Genga.

Dispersi sui sentieri di Vallemontagna, salvati e riportati indietro

Il gruppetto si è avviato lungo i sentieri del promontorio ma poi non è riuscito più a trovare la strada per rientrare ed ha chiesto aiuto. Sul posto la squadra di Fabriano, in collaborazione con i colleghi di Arcevia e con il personale del Soccorso Alpino: i dispersi sono stati raggiunti e non avendo nessuno di loro problemi sanitari, sono stati riaccompagnati attraverso il sentiero in località San Vittore dove da hanno ripreso la strada per raggiungere il parcheggio in cui avevano lasciato l'auto.