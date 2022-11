Tenta di rubare un felpa in centro ad Ancona, fermato dal negoziante: denunciato un 37enne

ANCONA - Taccheggio non riuscito. Nel tardo pomeriggio di ieri, su disposizione della Sala Operativa della Questura di Ancona, la Volante è intervenuta in Corso Garibaldi, dove è stata segnalata una persona molesta all’interno di un negozio di abbigliamento.

Giunti nel posto, gli operatori prendevano contatti con un addetto dell’attività commerciale, che aveva richiesto l’intervento della Polizia poiché poco prima, al passaggio di un uomo, era scattato l’allarme delle barriere antitaccheggio poste all’uscita. Fermato, l’uomo veniva trovato con una felpa di colore nero con ancora l’antitaccheggio inserito, nascosta all’interno di un sacchetto. Il reo, sprovvisto di qualsivoglia documento, negava agli agenti di aver rubato la merce ma non riusciva a giustificare l’acquisto in quanto non era in possesso di scontrini commerciali.

Rumeno di 37 anni

Gli agenti hanno così accertato che la stessa felpa era effettivamente in carico all’esercizio commerciale e, risultando ancora del tutto integra, è stata restituita a personale dipendente del negozio. I poliziotti hanno poi portato in Questura l’uomo fermato e lo hanno sottoposto a fotosegnalamento per addivenire alla sua identità. L'uomo è stato identificato per un cittadino rumeno di 37 anni e denunciato per il reato di tentato furto aggravato.