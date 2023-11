Senigallia, scommette sui siti esteri illegali e non dichiara 50mila euro di vincite: giocatore nei guai anche per evasione fiscale

SENIGALLIA - Gioca e scommette online su siti esteri (e illegali) e si "scorda" di dichiarare al Fisco circa 50mila euro di vincite: denunciato dalla Guardia di Finanza sia per il gioco d'azzardo su piattaforme proibite che per evasione fiscale per le vincite mai segnalate.

La Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie ed il controllo del rispetto della normativa anti-riciclaggio, ha individuato una persona che era solita scommettere su siti illegali, oltre ad utilizzare piattaforme di gioco online autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Coloro che partecipano a concorsi, giuochi, scommesse, gestiti al di fuori dei canali legali, oltre ad essere sanzionati per non aver dichiarato al Fisco le vincite realizzate, commettono reato punito con arresto o ammenda.

Per questo il cittadino senigalliese che aveva giocato somme per circa 150.000 euro su siti esteri illegali è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per “gioco illegale” e verbalizzato per non aver dichiarato al Fisco le vincite realizzate di circa 50.000 euro.