Crea confusione in un esercizio commerciale perchè non è stato ancora pagato. Fatto l'Iban, nodo risolto

ANCONA - Gli operatori di Polizia sono intervenuti in un esercizio commerciale nei pressi di via Albertini a seguito di una segnalazione che riferiva di tre giovani molesti che richiedevano soldi e infastidivano la clientela.



Giunti sul posto i poliziotti identificavano i tre, giovani nordafricani tra i 20 ed i 25 anni, e, nell'occasione, venivano a conoscenza del fatto che uno di questi aveva lavorato per dieci giorni presso l'esercizio commerciale e che il rapporto professionale si era poi interrotto. Inoltre, il soggetto lamentava e rappresentava la situazione del non essere ancora stato retribuito in quanto non aveva un codice Iban su cui la ditta poteva accreditargli il denaro dovuto dalla precedente prestazione.



I poliziotti riportavano la situazione alla tranquillità e, una volta placati gli animi, con l'aiuto del titolare, contattavano la sede legale dell'azienda, fornendo loro il numero di cellulare del giovane e prendendo accordi per un successivo contatto con lo stesso al fine di corrispondergli quanto dovuto nei giorni seguenti.