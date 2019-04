Schianto tra tre auto: il parroco don Luciano finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Schianto all’incrocio, choc per don Luciano Pellegrini. La sua auto si è ribaltata su un fianco nello scontro con altri due veicoli ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aiutarlo a uscire dall’abitacolo e consegnarlo alle cure del 118. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, ma grosso è stato lo spavento. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in via Fiumicello, strada di fondovalle dopo l’Imbrecciata, all’incrocio con la Provinciale 362. Tre le auto coinvolte. Fra queste, la Lancia Ypsilon su cui viaggiava don Luciano, 61 anni, parroco di Montoro e insegnante di religione alla scuola media di Filottrano. Oltre a don Luciano Pellegrini, estratto dall’auto capottata e portato al pronto soccorso di Jesi in codice giallo, è finita all’ospedale, in condizioni non gravi, anche una donna di 57 anni (S.S.). Ha rifiutato i soccorsi, invece, il conducente della terza auto, un uomo di 69 anni. Stefano Rispoli