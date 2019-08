«Ti porto in comunità» ma il figlio lo prende a pugni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Ha perso la testa quando il padre, stanco delle continue aggressioni, minacce e richieste di denaro, si è proposto di accompagnarlo in una comunità di recupero per tossicodipendenti. In cambio, l’ha massacrato di botte. Si è trasformato in un feroce boxeur e l’ha colpito con una scarica di pugni, mandandolo all’ospedale con il naso rotto e lo zigomo destro fratturato.Non era la prima volta che veniva picchiato, ma se in passato il 55enne, dimesso con 30 giorni di prognosi, aveva sempre risposto con la carezza del perdono alle violenze subite, ora si è visto costretto a denunciare il figlio. Ha raccontato ai carabinieri di Filottrano le vessazioni subite da quel ragazzo tormentato da problemi personali, da un rapporto conflittuale con i genitori e, soprattutto, dalla droga. Il 25enne adesso si trova rinchiuso nel carcere di Montacuto, dopo l’arresto avvenuto sabato, convalidato ieri in tribunale.