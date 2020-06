Pensionato trovato senza vita nella sua casa di Filottrano

FILOTTRANO - Ancora un lutto a Filottrano, cittadina ancora profondamente scossa dall’omicidio-suicidio di via Sant’Ignazio, consumato sabato pomeriggio, in cui un uomo di 60 anni ha ucciso la moglie malata e poi ha rivolto l’arma verso se stesso. Ieri è toccato a un’altra famiglia residente in città piangere per la scomparsa di una persona cara. Un pensionato di 72 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione del centro cittadino. A rinvenirlo sono stati i familiari al rientro a casa, intorno all’ora di pranzo. Inutile la chiamata al 118, la corsa dei sanitari della Potes di Filottrano: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del pensionato, avvenuto presumibilmente quattro-cinque ore prima del ritrovamento. Le autorità hanno subito concesso il nulla osta per i funerali. © RIPRODUZIONE RISERVATA