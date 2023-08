FILOTTRANO - Lutto a Filottrano per la scomparsa dell’imprenditore Eugenio Canali, 89 anni, fondatore dell’omonima Canali spa con sede in via dell’Industria. Abitava in Brianza, si è spento venerdì. Cittadino benemerito di Filottrano, i funerali saranno celebrati martedì al Duomo di Monza: quel giorno l’azienda con sede a Filottrano (portata avanti dagli eredi) resterà chiusa.

«Eugenio Canali ha scritto la storia della nostra città – dice il sindaco Lauretta Giulioni - dando un contributo determinante al suo sviluppo e alla diffusione del benessere attraverso la creazione di posti di lavoro».

Canali era approdato a Filottrano a febbraio del 1981 e, rilevata un’azienda locale, ha fondato la “Ancon” avviando la produzione del capospalla maschile secondo il sistema sartoriale. Ad agosto 2001 ha fondato il “Pantalonificio delle Marche” e suddiviso la produzione del pantalone dalla giacca. «Ho un ricordo molto forte e una grande ammirazione per il dottor Canali – dice ancora il sindaco - una persona molto laboriosa».