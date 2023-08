L'Arco di Traiano era diventato un dormitorio: fogli di via obbligatori per un italoaustraliano e un rumeno

ANCONA - Dormivano all'ombra dell'Arco di Traiano ad Ancona: il questore Cesare Capocasa ha disposto due fogli di via obbligatori per un italoaustraliano di 59 anni residente a Pescara e per un rumeno di circa 55 anni residente in provincia di Macerata. Non potranno avvicinarsi ad Ancona per un anno.

Nello specifico sono pervenute numerose segnalazioni in relazione alla presenza di persone che utilizzano una zona storica della città (Arco di Traiano) come ricovero notturno, creando problemi sanitari e di sicurezza urbana.

Infatti, la sosta notturna di persone che dormono in zone interdette e non attrezzate, meta anche di visitatori e turisti, determina una sensazione comune di mancanza di sicurezza.

Continua incessante l’attività di controllo per l’ordine e la sicurezza pubblica ad Ancona e nella provincia. Il bilancio di questa attività è particolarmente significativo. Infatti, nello scorso anno sono state disposte dal Questore in totale 372 misure di prevenzione. Mentre, nell’anno corrente, il bilancio fino al 25 agosto 2023 è già di 265 misure, dunque solo nei primi otto mesi dell’anno.

Nello specifico sono stati disposti fino ad oggi: 85 avvisi orali, 81 fogli di via obbligatori, 38 divieti di accesso alle aree urbane, 31 Daspo Sportivi, 20 ammonimenti per stalking e/o violenza domestica e10 sorveglianze speciali.