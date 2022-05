Bus navetta e park scambiatori, il piano contro il caos del traffico. Ecco come evitare disagi per raggiungere la Fiera

ANCONA - Settanta vigili dislocati nei punti strategici della fiera per tenere sotto controllo la viabilità. Infatti la circolazione e i collegamenti con i park scambiatori metteranno sotto pressione la Polizia locale. Ma la comandante Liliana Rovaldi (foto) insieme al suo team ha messo a punto il piano generale per garantire la scorrevolezza del traffico, pur consapevoli che inevitabilmente si manifesteranno alcuni disagi lungo la quattro giorni della fiera. In particolare oggi per la concomitanza con il match al Del Conero della squadra di casa impegnata nelle fasi di play off che, se l'Ancona-Matelica dovesse vincere, potrebbero condizionare anche la giornata di mercoledì.

Ad ogni modo tutto sotto controllo. «Domani (oggi per chi legge, ndr) e mercoledì abbiamo predisposto 55 persone suddivise su tre turni, dalle 7 alle 23 - spiega la comandante - mentre il 2 e il 3 maggio ne avremo 70 sempre su tre turni». Il vicesindaco Pierpaolo Sediari lancia l'appello al «buonsenso e all'utilizzo dei mezzi pubblici per scongiurare ingorghi, vista anche la sovrapposizione con la partita dell'Ancona-Matelica che ci auguriamo vivamente di vincere».



Le navette

Per evitare di congestionare il traffico cittadino «invitiamo quanto più possibile ad usufruire dei bus navetta e dei parcheggi scambiatori» ribadisce anche la comandante Rovaldi. Ma con una precisazione: infatti per tutta la durata della fiera è stato individuato come punto di partenza dei bus navetta il parcheggio dello stadio Del Conero. Vista, però, la concomitanza della partita, per oggi il capolinea dei bus navetta sarà spostato al cimitero di Tavernelle. E sarà vietato il traffico lungo la cameranense. Resterà aperto il parcheggio degli Archi, servito anch'esso da una navetta diretta alla fiera. Domani e martedì il capolinea del bus navetta tornerà al parcheggio dello Stadio del Conero, ie durante il tragitto il bus farà tappa al parcheggio di Tavernelle-cimitero, in via S. Giacomo della Marca. Continuerà ad essere disponibile il parcheggio degli Archi, da cui sarà possibile raggiungere il centro e la zona della fiera utilizzando la linea 1/4. Mentre nella giornata del 4 maggio l'organizzazione dei parcheggi e delle navette dipenderà dall'andamento dei play off dell'Ancona-Matelica. Sarà inoltre disponibile fino a mercoledì una navetta a pagamento che collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno. Occhi puntati sulle traverse del Viale da cui potrebbero sbucare le auto e imboccare, per errore, la via della passeggiata pedonale lungo la fiera. «Per questo disporremo alcuni mezzi pesanti a presidiare gli accessi laterali al Viale della Vittoria - spiega la Rovaldi - proprio per impedire che qualche sbadato entri con l'auto dove non dovrebbe».



La sicurezza

E poi la consueta attenzione rivolta al corretto svolgimento della manifestazione. «Più che altro sulla regolarità commerciale delle attività presenti - precisa la comandante -. Dunque saremo presenti su tutta l'area interessata dalla fiera, ma anche nelle zone a ridosso proprio per avere un controllo completo della manifestazione». Mentre sotto l'aspetto della vigilanza anti-criminalità saranno presenti le divise delle altre forze dell'ordine. In più c'è il piano sicurezza concordato dagli organizzatori con il Comune: presenza di steward e personale della sicurezza rinforzata nelle ore di punta e numerosi addetti antincendio.





