Portonovo, nuovi parcheggi anti-caos. Nel piano anche bus navetta: dal 1° luglio collegamenti fino alle 24. Controlli sicurezza dei vigili del fuoco

ANCONA - Subito 500 posti auto in più. Una navetta aggiuntiva che farà su e giù dal parcheggio a monte alla piazzetta anche di notte. E controlli assidui alla rotatoria per chiudere la strada nel momento in cui le aree di sosta a valle sono piene. Non sono la panacea di tutti i mali di Portonovo, ma pillole di sicurezza che il Comune ha deciso di assumere immediatamente, assecondando le richieste del prefetto.



La sosta

L’assessore Stefano Foresi ha illustrato il piano nell’ambito del vertice di ieri in prefettura, tutto incentrato su Portonovo. Da domani riapriranno le aree di sosta private a monte: 250 posti di fronte al sentiero di Mezzavalle e altri 250 nel parcheggio grande. Tutti i posteggi, anche quelli a valle, finiranno sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici e dei vigili del fuoco per verificarne la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni antincendio. Foresi sgombera il campo da ogni dubbio: «Non ci sono parcheggi non a norma», garantisce.



Le navette

La strategia anti-caos contempla anche il potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Da sabato scorso le navette dal monte alla baia sono attive tutti i giorni, fino al 25 settembre: ultima risalita alle 19,50. Nel frattempo è entrata in funzione una navetta aggiuntiva, la linea 94 con partenza dalla stazione ferroviaria. «Abbiamo attivato ben 44 corse tutti i giorni, 22 all’andata e 22 al ritorno - sottolinea Foresi -. La prima partenza è alle 7,35, l’ultima di rientro alle 19». La grande novità è la navetta notturna che sarà operativa dal 1° luglio al 28 agosto, tutti i giorni: ultima risalita a mezzanotte.



I controlli

Sul piano della viabilità, verranno rafforzati i controlli da parte della Polizia locale che durante il ponte del 2 Giugno hanno portato a una strage di contravvenzioni (quasi 400) per porre un freno alla sosta selvaggia, anche se ormai molti preferiscono prendere la multa pur di non rinunciare a una giornata di mare. Pattuglie dei vigili saranno presenti tutti i weekend (e anche in mezzo alla settimana nel periodo clou dell’estate) all’altezza della rotatoria sulla provinciale per impedire la discesa alle auto quando scatta il semaforo rosso, a indicare i parcheggi a valle sold out. Il servizio, già attivo, verrà prorogato fino a metà settembre. E i vigili raccomanderanno particolare prudenza a pedoni e ciclisti diretti alle spiagge, invitandoli a tenere gli occhi aperti lungo la stretta discesa verso il mare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA