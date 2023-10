Fibromialgia, la delegazione anconetana alla Camera dei Deputati per l'opera di sensibilizzazione

ANCONA La delegazione anconetana Afi Odv in visita alla Camera dei Deputati. la Presidentessa Antonella Moretto, accompagnata dalla Vice Presidente Giovanna Giuliodori, nel suo intervento ha portato alla luce il grande disagio che la persona affetta da Fibromialgia vive oggi perchè "orfana della sanità".Disagio accentuato dalla mancata presa in carico del paziente, dalle visite che a causa dei tempi limitati non permettono un ascolto attivo da parte del medico. Inoltre ha aggiunto che, allo stato attuale, è fondamentale una comunicazione efficace, diretta e comprensibile in quanto oggi il malato vive una confusione mediatica. Il paziente deve essere considerato parte integrante della multi-disciplinarietà, avere un esenzione anche sugli integratori e maggior investimento economico da parte del Governo.

Fondamentale la cooperazione tra tutte le figure che girano attorno al malato.

I tempi maturi

Inoltre la presidentessa ha sottolineato che i tempi sono maturi per riconoscere ufficialmente la Fibromialgia in quanto il Governo e l'ISS, nonchè il Ministero della Salute, hanno già in loro possesso tanta letteratura medico scientifica a riguardo. L'intervento si è chiuso con i consueti ringraziamenti al mondo politico.