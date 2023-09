Associazione Fibromialgia Italia, il prefetto di Ancona Pellos incontra i responsabili sul territorio

ANCONA- Il Prefetto di Ancona Darco Pellos ha ricevuto nella mattinata di ieri (13 settembre) in Prefettura la Presidente dell'Associazione Fibromialgia Italia Organizzazione di volontariato -AFI OdV delle Marche Antonella Moretto, accompagnata da una volontaria dell'Associazione Sabrina Maiolini e da un socio il cavalier Paolo "Paolino" Giampaoli, che con la loro presenza hanno voluto testimoniare il grande impegno e la costante dedizione che dedicano alle persone malate affette da sindrome fibromialgica.

L'impegno regionale

La Presidente ha illustrato l'attività che viene svolta quotidianamente soffermandosi soprattutto sugli aspetti della malattia e sui diversi sintomi che comporta, per cui la persona che ne è affetta si vede modificato totalmente lo stile di vita. La diagnosi risulta ancora molto difficile, tanto che il riconoscimento della fibromialgia è particolarmente disomogeneo anche sul territorio nazionale. Ad oggi infatti, questa patologia, non è riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale e non è quindi ricompresa nei livelli essenziali di assistenza La Regione Marche, solo recentemente, con Legge Regionale n. 38 del 2017 ha riconosciuto la Fibromialgia come malattia invalidante. Il Prefetto si è complimentato per il prezioso contributo che l'Associazione marchigiana offre e per le importanti iniziative che mette in campo a sostegno delle tante persone malate, affinchè venga riconosciuto a loro il diritto ad ogni forma di cura e assistenza.