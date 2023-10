Ancona, festino alcolico alle 4 di notte in una palazzina di viale della Vittoria, i residenti chiamano la polizia: ecco come è finita

ANCONA - Nella nottata, intorno alle ore 4, il personale della Questura, durante un normale servizio di controllo del territorio, è intervenuto nei pressi di una traversa di Viale della Vittoria, dove venivano segnalati degli schiamazzi provenire da un'abitazione. Giunti sul posto i poliziotti accertavano immediatamente la veridicità della segnalazione poiché, già dalla strada, udivano voci e grida di festa da parte di numerose persone.

Redarguiti e invitati al rispetto

Gli agenti salivano così fino a raggiungere l'appartamento in questione, trovando la porta di ingresso aperta. All'interno venivano trovati diversi giovani stranieri in clima di festa, con bottiglie e bicchieri in mano. Procedevano pertanto ad identificare tutti i presenti, accertando ache molti dei giovani erano in leggero stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. La polizia procedeva a riportare la situazione alla normalità, redarguendo tutti i presenti ed invitandoli al doveroso rispetto delle regole di civile convivenza, nonché del riposo altrui.