Lanterna Azzurra, Fedez e Sfera Ebbasta (che sbaglia strada) in tribunale ad Ancona. Il cantante: «Se vendo il dj set a 30mila euro devono riempire il locale a tappo»

ANCONA - Erano attesi e sono arrivati cercando di aggirare la calca che si era creata fuori dal tribunale di Ancona. Fedez e Sfera Ebbasta, chiamati a testimoniare sulla strage della Lanterna Azzurra, questa volta non hanno marcato visita.

Fedez per primo, poi Sfera

Fedez, per primo, con largo anticipo, si è materializzato nel centro di Ancona utilizzando un van con i vetri scuri per poi varcare un ingresso secondario. Sfera Ebbasta è arrivato poco dopo le 11: il tempo di uscire da un altro van (questa volta ripreso da fotografi e telecamere) dopo aver sbagliato strada e poi, velocemente, senza fermarsi è entrato subito nel palazzo coperto da una felpa viola insieme al suo manager Shablo (Pablo Miguel Lombroni Capalbo). Fedez aveva già preso posto in aula. Queste le sue prime parole: «Se vendo un dj set a 20-30 mila a un locale con una capienza di 500 persone chi sta gestendo la data è consapevole che il proprietario del locale deve riempire il locale a tappo. È mera logica» ha detto Fedez rispondendo a una domanda del pm.

Due date nel locale di Corinaldo

Il cantante ha effettuato due date nel locale di Corinaldo ma - secondo quanto ha riferito - a detto di ricordarsi poco o nulla di quelle serate. Fedez è entrato in aula alle 10.48 (per poi lasciare il tribunale alle 11.45): prima di testimoniare ha fatto una foto in un'aula riservata (quella dei testimoni) con alcuni parenti delle vittime, tra cui le figlie di Eleonora Girolimini, la mamma morta nella strage.

Guarda i video