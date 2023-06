La richiesta di soccorso parte dalla Germania ma la persona che non risponde si era semplicemente addormentata

FALCONARA - La chiamata per la richiesta di soccorso - oggi poco dopo le ore 13 - arriva addirittura dalla Germania: forte la preoccupazione per una persona che non risponde al telefono, così Croce Gialla, automedica e anche i vigili del fuoco raggiungono via Basilicata a Falconara per capire cosa è successo. Apprensione e paura poi il sollievo perchè la persona che non rispondeva alle chiamate si era semplimente addormentata in un sonno piuttosto profondo.