FALCONARA - Da oggi riapre le porte ai visitatori il Parco Zoo Falconara, il giardino zoologico marchigiano, che accoglie i suoi visitatori con oltre 200 esemplari di animali di tutto il mondo ed una grande novità: il canguro grigio orientale, specie caratteristica dell’Australia. Ospiti della struttura tre giovani esemplari: una femmina, Vaiana, e due maschi, Boomerang e Sydney.

Il nuovo reparto è stato inaugurato ieri alla presenza della sindaca di Falconara, Stefania Signorini e di Ilenia Orologio, assessora al Commercio e alle Politiche scolastiche ed educative. Il canguro è un mammifero marsupiale, ovvero gli esemplari femmina hanno una tasca nel ventre dove trasportano e alimentano i loro piccoli appena partoriti. Boomerang, Sydney e Vaiana provengono dal Parco Natura Viva di Verona e nel giardino zoologico marchigiano si sono subito trovati a loro agio.

«Abbiamo deciso di ospitarli nella nostra struttura per dare un messaggio educativo - ha detto Gioia Gaiot, responsabile staff didattico-scientifico del Parco - e per parlare dell’ecosistema australiano, in particolare dei marsupiali. Una particolarità è che il cucciolo viene alla luce dopo solo un mese di gestazione e completa il suo sviluppo nel marsupio della mamma dove rimane per otto mesi». Con i canguri, il giardino zoologico marchigiano si arricchisce di un’ulteriore specie ed ospita animali di tutti i continenti. «Il Parco Zoo Falconara si conferma come un’eccellenza delle Marche e un punto di riferimento per la biodiversità a livello nazionale ed europeo. - ha commentato Stefania Signorini - Grazie di cuore alla famiglia Palanca per aver creato con grande passione questa realtà unica nella regione».

La struttura ospita più di 200 esemplari appartenenti a oltre 40 specie e, con circa 50mila visitatori l’anno provenienti da tutta Italia e dall’estero, si conferma una delle attrazioni di punta della regione Marche. E’ l’unico zoo in Italia ad accogliere gli okapi, rara specie minacciata di estinzione, originaria della Repubblica Democratica del Congo. Il sabato e la domenica sono previsti eventi per scoprire il meraviglioso mondo degli animali. In marzo il Parco Zoo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 18,30.