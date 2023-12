FALCONARA Per qualcuno non sono pericolosi e sarebbero loro le vittime ma sta di fatto che nella zona di via Barcaglione ed anche in altre di Falconara i cinghiali siano stati avvistati molto di frequente e la loro presenza è per nulla rassicurante per i residenti. «Ho allertato più volte chi di dovere – dice Maria Iannetti che abita in via Barcaglione in prossimità del Parco Zoo –, ogni giorno abbiamo a che fare con i cinghiali: anche nel primo pomeriggio scorrazzano indisturbati nei nostri giardini e vicino alle auto in sosta e un grosso cinghiale un giorno, particolarmente imbestialito, stava per abbattere la recinzione di casa».

Lo sfogo

Continua lo sfogo. «Abbiamo paura perfino ad uscire di casa: mia figlia ha avuto qualche tempo fa un’esperienza traumatica; mentre stava tornando a casa a piedi dal lavoro si è trovata di fronte un branco di cinghiali ma ha avuto la prontezza di metterli in fuga urlando e creando rumore e accendendo la torcia del cellulare. Abbiamo cercato di coinvolgere enti ed addetti preposti ma solo dai carabinieri forestali abbiamo avuto risposte. Sono venuti proprio ieri (lunedì, ndr) ed hanno confermato la presenza di intere famiglie di ungulati: nei prossimi giorni i militari si impegneranno per cercare di mettere un freno ad una situazione di forte emergenza».

L'allarme anche a Falconara

Non è la prima volta che scatta l’allarme a Falconara. In via Costa qualche tempo fa un video aveva immortalato 8 animali che avevano distrutto la rete di un giardino e si erano introdotti all’interno dell’area. «Invito quelli che pensano che sia normale e che i cinghiali debbano essere rispettati – dice il proprietario - a venire a sistemare i danni. Adesso ogni volta che entro devo avere paura che siano ancora dentro».

Anche due mesi fa una dozzina di cinghiali erano stati avvistati nei pressi di un’aiuola nella la rotatoria a ridosso della raffineria Api a Fiumesino e in via delle Caserme e via Fiume. Un altro video di Saverio Barca, falconarese che abita vicino al cimitero comunale, aveva fatto il giro dei social destando impressione. Nelle immagini una decina di cinghiali, anche di grandi dimensioni, che si aggirava a due passi dalle abitazioni di via Castellaraccia, proprio sotto al cimitero.