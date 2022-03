Lidl cambia sede e si presenta con un look nuovo a Falconara: assunti 4 nuovi collaboratori

FALCONARA - Inaugurazione fatta, tanto entusiasmo. Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con 700 punti vendita nel paese, inaugura il nuovo punto vendita di Falconara Marittima. Lo store sorge alle porte del quartiere Case U.N.R.R.A., in via Marconi 35, e sostituisce il precedente punto vendita aperto nel 2008 nella stessa via. Grazie al trasferimento in una sede più ampia, l'operazione ha avuto un risvolto positivo anche dal punto di vista occupazionale, consentendo l'assunzione di 4 nuovi collaboratori. I clienti potranno così godere di un’esperienza di acquisto migliorata in termini di spazio e tempo grazie anche agli estesi orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.

