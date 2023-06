FALCONARA - Lo hanno visto procedere con andatura incerta e farfugliare qualcosa tra sé e sé, pronunciando frasi sconnesse, prima di avvicinarsi al bar dentro al centro commerciale Le Ville di via Puglie per prendere un caffè. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che dalla tasca dei pantaloni di quell’uomo - conosciutissimo a Falconara per le sue sbronze epiche e per la confusione che generano - è spuntato il manico di un coltello.

E’ successo ieri mattina verso le 10,45. Qualche cliente del bar, spaventato, ha subito chiamato il Nue 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri e ipotizzando che potesse fare del male a qualcuno, visto che già l’uomo sembrava “su di giri” per via dell’abuso etilico. Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri di Falconara che si sono avvicinati con prudenza all’uomo temendo che potesse avere una reazione scomposta. Invece lui stava sorseggiando il suo caffè senza neanche rendersi conto del panico che aveva generato. Si tratta di un 52enne italiano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi episodi di ubriachezza molesta di cui si era reso protagonista. L’ultimo anche sabato pomeriggio.

I militari lo hanno invitato a seguirli in caserma e quello, senza opporre resistenza, ha ubbidito. A seguito della perquisizione personale, è spuntato il coltello di cui l’uomo non ha saputo dire nulla del perché lo portasse appresso o di cosa ne volesse fare. I militari, constatando che si trovava di nuovo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, lo hanno identificato e denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca. Il coltello è stato sequestrato. Non ha comunque minacciato nessuno, non ha mai estratto il coltello dai pantaloni e non ha opposto resistenza al controllo, pertanto non sono stati adottati altri provvedimenti. Tuttavia all’interno del bar si è generato un certo allarme e solo l’arrivo dei carabinieri ha riportato la situazione alla tranquillità.