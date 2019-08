Spaccio di droga in spiaggia: altri tre giovani pizzicati a Villanova

di Stefano Rispoli

FALCONARA - Ancora droga sulla spiaggia di Villanova, finita nel mirino dei carabinieri di Falconara.Dopo l’arresto di cinque pusher africani in tre distinte retate nei giorni scorsi, i militari dell’Arma, guidati dal comandante Michele Ognissanti, hanno scoperto altri tre soggetti in possesso di sostanze stupefacenti: vista la modica quantità, nei loro confronti non sono scattate le manette, ma denunce a piede libero, oltre all’esilio forzato dal comune di Falconara.