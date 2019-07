I carabinieri finti bagnanti osservano lo spaccio e arrestano due africani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Arrestati un cittadino gambiano ed un somalo, pregiudicati 23enni e senza fissa dimora, a lungo osservati dai carabinieri al termine di un appostamento effettuato dai militari della Tenenza di Falconara che, fingendosi bagnanti, hanno potuto registrare la loro attività di spaccio. Un carabiniere, fingendo di essere sul bagnasciuga a prendere il sole, ha documentato l'attività di compravendita che avveniva sul bagnasciuga, nei pressi del sottopasso di Villanova. Dopo aver recuperato lo stupefacente comprato da un italiano 35enne sporadico assuntore di sostanze stupefacenti trovato in possesso di un involucro di 2 grammi di marijuana, i carabinieri sono piombati sulla spiaggia sorprendendo gli spacciatori in possesso di 4 dosi di marijuana ed un bottino in denaro di quasi 500 euro. Nella disponibilità degli stranieri anche due cellulari. Il cittadino gambiano fermato, era già stato arrestato lo scorso 28 maggio, e prima ancora il 27 febbraio, sempre dai militari della Tenenza e sempre per spaccio di sostanza stupefacente, proprio a Villanova. Entrambi gli arrestati stanno passando il week-end nelle camere di sicurezza della Tenenza di Falconara, in attesa del giudizio di convalida e del rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì. Per entrambi sarà richiesta la custodia cautelare in carcere.